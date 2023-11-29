В Ташкенте открывается огромный каток под открытым небом

Самый большой в Узбекистане открытый каток начнет работать в воскресенье в Ташкенте. Площадка оформлена в новогоднем стиле и открывает отличные виды на парк и праздничную елку.

Крупнейший открытый каток Узбекистана будет открыт в Ташкенте в воскресенье.

Каток в Национальном парке Узбекистана в столице занимает более 1 тыс кв м. Кататься одновременно смогут 200 человек, выделена зона для катания детей. Для начинающих имеют стойки в виде пингвинов.

Каток под открытым небом оснащен кафе и киосками, отдыхающие смогут подкреплять силы, не снимая коньков и любоваться отличной панорамой на парк. Кроме того, в центре ледяного катка обустроена фотозона с высокой новогодней елкой.

Каток принимает гостей по следующему расписанию:

будни - 11:00-22:00;

выходные - 11:00-23:00.

Вход на каток возможен из различных частей парка.