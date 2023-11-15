На Красной площади открыли ГУМ-Каток

На Красной площади состоялось открытие ГУМ-Катка. В мероприятии участвовали известные фигуристы. Каток будет работать с 09:00 до 23:30 мск.

В Москве прошла торжественная церемония открытия ГУМ-Катка на Красной площади, в которой приняли участие именитые спортсмены.

Как заявили в РИА Новости, в этом году катку на Красной исполняется 18 лет. Жителям и гостям столицы представили фрагмент выступления нового ледового шоу Татьяны Навки "Вечера на Хуторе".

Стоит добавить, что открыт для посетителей с 09:00 по 23:30 мск. Последний сеанс начинается в 22:30.