В Ташкенте откроется первый отель "пять звезд" российской сети Azimut

Отель International Tashkent перейдет под управление российской сети Azimut. Отель получит новое имя и станет первым премиальным объектом Azimut в регионе.

Российская сеть Azimut Hotels берет в управление отель International Tashkent 5* в Узбекистане.

Знаменитый отель в столице Узбекистана будет переименован в Azimut Grand Hotel Tashkent. Он станет первым премиальным объектом российской отельной сети в Центральной Азии и вторым объектом на территории Узбекистана - в прошлом году "Модерно Ташкент" прошел ребрендинг и превратился в Azimut Hotel Tashkent 4*, пишут "Ведомости".

В Узбекистане первый отель категории "пять звезд" был открыт в 1997 году, им стал International Tashkent (ранее InterContinental Tashkent).