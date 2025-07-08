Вестник Кавказа

В Ташкенте откроется первый отель "пять звезд" российской сети Azimut

Номер в гостинице
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Отель International Tashkent перейдет под управление российской сети Azimut. Отель получит новое имя и станет первым премиальным объектом Azimut в регионе.

Российская сеть Azimut Hotels берет в управление отель International Tashkent  5* в Узбекистане.

Знаменитый отель в столице Узбекистана будет переименован в Azimut Grand Hotel Tashkent. Он станет первым премиальным объектом российской отельной сети в Центральной Азии и вторым объектом на территории Узбекистана - в прошлом году "Модерно Ташкент" прошел ребрендинг и превратился в Azimut Hotel Tashkent 4*, пишут "Ведомости".

В Узбекистане первый отель категории "пять звезд" был открыт в 1997 году, им стал International Tashkent (ранее InterContinental Tashkent).

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
755 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.