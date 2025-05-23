Два отеля появятся на освобожденных территориях Азербайджана

В двух городах Азербайджана, освобожденных от оккупации, откроют отели. Их строительство почти завершено.

В нескольких районах Азербайджана продолжается строительство отелей и гостиниц. Они поспособствуют более эффективному использованию туристского потенциала и улучшению условий размещения путешественников, рассказали журналистам в Государственном агентстве по туризму.

Уточняется, что два отеля строятся на территории освобожденных от оккупации районов: "Beshdeli Hotel" в Зангилане и "Hilton" в Агдаме. Работы находятся на стадии завершения.

Напомним, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана также пройдет открытие новых школ. По словам главы Минобразования, планируется строительство минимум десяти учреждений.