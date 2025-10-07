В Сухуме пройдут крупные выставки российских музеев

В 2026-2027 годах Центральный выставочный зал столицы Абхазии Сухума примет ряд крупных выставок российских музеев, рассказала его директор Эльвира Арсалия.

В Москве открылся Международный форум сотрудничества, организованный Россотрудничеством и Роскогрессом к 100-летию народной дипломатии в России. В его работе принимает участие делегация из Абхазии, рассказала директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия.

"Сегодня в составе делегации из Абхазии мы встречались с нашими с коллегами, руководителями крупнейших музеев, и мы будем в 2026-2027 годах планировать большие выставочные проекты"

- Эльвира Арсалия

У Абхазии и России богатая история культурных связей и она активно развивается, а Форум стал еще одной площадкой для важного культурного диалога, поведала искусствовед, передает Sputnik Абхазия.

Напомним, в двухдневном международном форуме в Москве, посвященном 100-летию народной дипломатии, участвуют представители более 55 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.