В столичном регионе немного похолодает

Сегодня в Москве и Подмосковье будет немного прохладнее, чем накануне – пойдет небольшой снег и будет ветрено, синоптики прогнозируют гололед.

В столичном регионе сегодня установится облачная с прояснениями погода, будет идти небольшой снег и похолодает до 6 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно с прояснениями. Небольшой снег. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от 3 до 1 градуса мороза, по области от минус 6 до минус 1 градуса. Ветер западный, юго-западный, 5–10 м/c"

- Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет повышенным и составит 746 мм ртутного столба, из-за похолодания на дорогах возможна гололедица, но продлится оно недолго – уже завстра в регионе снова потеплеет до 0 градусов, предупреждают синоптики.