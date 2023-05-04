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В столичном регионе будет солнечно и сухо

В столичном регионе будет солнечно и сухо
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня в Москве и Московской области будет облачно с прояснениями, дождей не ожидается, а воздух прогреется до 16 градусов тепла.

В столичном регионе сегодня будет сухо и солнечно: осадков не ожидается, а воздух прогреется до комфортных 15-16 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 13 до 15 градусов тепла, по области - от плюс 11 до плюс 16 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с", - сообщают синоптики.

Атмосферное давление будет немного повышенным и составит 754 мм ртутного столба.

А уже завтра в регион вернутся дожди и температура начнет падать – к выходным обещают не выше 10 тепла, а ночью возможны заморозки и до -2 градусов, что больше соответствует концу марта. Не исключены и осадки в виде мокрого снега.

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