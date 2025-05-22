В США признали наличие разногласий с Израилем по Ирану

Разногласия в отношениях с Израилем действительно время от времени происходят, сообщил посол США в еврейском государства. При этом он заверил, что никакого разрыва между странами не произойдет.

Посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби прокомментировал недавние сообщения о напряженности между США и Израилем.

В интервью Fox News он подчеркнул, что между странами действительно могут возникать разногласия, однако не стоит опасаться разрыва связей.

"Иногда возникают разногласия по поводу дальнейших шагов в войне в Газе, возвращения заложников домой или, может быть, того, как избежать полномасштабной войны с Ираном? Конечно, и это естественно"

– американский дипломат

Он также выразил надежду на то, что переговоры между США и Ираном по ядерной сделке продолжатся и помогут избежать военного конфликта.

Напомним, в апреле-мае состоялось пять раундов ирано-американских переговоров, посвященных ядерному вопросу. Три из них были организованы в Омане, а два – в Италии.