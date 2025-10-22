Вестник Кавказа

В США поддержали вето Израиля на участие Турции в миссии в секторе Газа - СМИ

Вашингтон одобрил решение Израиля о запрете участия ВС Турции в миротворческой операции в секторе Газа. Об этом сообщают СМИ.

Израиль и США согласовали формат и участников миссии в секторе Газа. Вашингтон поддержал запрет Израиля на участие ВС Турции в миссии в секторе Газа. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Белый дом.

Ранее Израиль не допустил турецких спасателей на территорию Газы, когда Анкара выразила готовность направить своих специалистов для помощи в поиске тел погибших. Тель-Авив заявил, что в этом нет необходимости, так как у ХАМАС достаточно ресурсов для проведения спасательных работ.

Накануне глава пресс-службы министерства обороны Турции Зеки Актюрк заявил о намерении ВС Турции активно участвовать в миротворческой операции в секторе Газа. Представитель МО Турции отметил, что Анкара продолжает внешнеполитические консультации по этому вопросу.

