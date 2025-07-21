Вестник Кавказа

В соцсетях снова появились фейковые заявления якобы госдеятелей Азербайджана

В соцсетях снова появились фейковые заявления якобы госдеятелей Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Недоброжелатели вновь распространяют в отдельных аккаунтах в социальных сетях фейковые заявления якобы от имени ряда государственных деятелей Азербайджана, предупреждает Агентство развития медиа страны.

Фальсификаторы не оставляют идеи влиять на умы людей вымышленными якобы заявлениями высокопоставленных руководителей Азербайджана, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта и распространяемых в отдельных аккаунтах и соцсетях, предупреждает азербайджанское агентство развития медиа (MEDİA).

Новая серия фейковых видеозаписей – не что иное, как грубый пример манипуляции, направленной на дезинформацию общественности, сообщили в MEDİA, передает Trend.

"Мы призываем общественность доверять только информации из официальных источников, распространяемой информационными агентствами страны и другими профессиональными медиа"

- Агентство

Гражданам страны, а также журналистам и общественным активистам, следует проявлять принципиальность и бдительность, когда недоброжелатели пытаются проводить масштабные кампании, основанные на фейковой информации, - говорится в заявлении Агентства.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
450 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.