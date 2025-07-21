В соцсетях снова появились фейковые заявления якобы госдеятелей Азербайджана

Фальсификаторы не оставляют идеи влиять на умы людей вымышленными якобы заявлениями высокопоставленных руководителей Азербайджана, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта и распространяемых в отдельных аккаунтах и соцсетях, предупреждает азербайджанское агентство развития медиа (MEDİA).
Новая серия фейковых видеозаписей – не что иное, как грубый пример манипуляции, направленной на дезинформацию общественности, сообщили в MEDİA, передает Trend.
"Мы призываем общественность доверять только информации из официальных источников, распространяемой информационными агентствами страны и другими профессиональными медиа"
- Агентство
Гражданам страны, а также журналистам и общественным активистам, следует проявлять принципиальность и бдительность, когда недоброжелатели пытаются проводить масштабные кампании, основанные на фейковой информации, - говорится в заявлении Агентства.