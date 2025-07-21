В соцсетях снова появились фейковые заявления якобы госдеятелей Азербайджана

Недоброжелатели вновь распространяют в отдельных аккаунтах в социальных сетях фейковые заявления якобы от имени ряда государственных деятелей Азербайджана, предупреждает Агентство развития медиа страны.

Фальсификаторы не оставляют идеи влиять на умы людей вымышленными якобы заявлениями высокопоставленных руководителей Азербайджана, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта и распространяемых в отдельных аккаунтах и соцсетях, предупреждает азербайджанское агентство развития медиа (MEDİA).

Новая серия фейковых видеозаписей – не что иное, как грубый пример манипуляции, направленной на дезинформацию общественности, сообщили в MEDİA, передает Trend.

"Мы призываем общественность доверять только информации из официальных источников, распространяемой информационными агентствами страны и другими профессиональными медиа"

- Агентство

Гражданам страны, а также журналистам и общественным активистам, следует проявлять принципиальность и бдительность, когда недоброжелатели пытаются проводить масштабные кампании, основанные на фейковой информации, - говорится в заявлении Агентства.