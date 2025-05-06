Вестник Кавказа

В Следкоме назвали нападение на полицию в Махачкале спланированным

В Следкоме назвали нападение на полицию в Махачкале спланированным
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нападение на полицейских в Махачкале было спланированным. По данному факту возбуждено уголовное дело.

После нападения на сотрудников полиции в Махачкале заведено уголовное дело, атака боевиков была спланированной, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

В ведомстве заявили, что в декабре прошлого года двое дагестанцев сформировали террористическое сообщество с целью совершения терактов в республике.

"Реализуя цель, последние спланировали и совершили 5 мая 2025 года на территории города Махачкалы посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа"

- СКР по Дагестану

Отмечается, что заведено уголовное дело по части 1 статьи 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества и руководство им) и пункту "б" части 3 статьи 205 (теракт)".

Напомним, 5 мая в Махачкале двое боевиков напали на сотрудников полиции. В результате двое полицейских погибли, еще двое сотрудников и трое гражданских получили ранения.

Один из нападавших террористов был ликвидирован, а второго доставили в больницу с ранениями.

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