В Сирии заявили о готовности восстановить отношения с РФ

Дамаск настроен на восстановление отношений с Москвой, рассказал министр информации Сирии Хамза аль-Мостафа.
"Конечно, у нас есть союзы и различия в отношениях, но Сирия утверждает, что у нее есть отношения со всеми. Государственный менталитет - это менталитет преемственности, а не прерывания, и мы открыты для восстановления отношений с разными странами, включая Россию, чтобы служить интересам сирийского народа и каждого сирийца в отдельности"
– Хамза аль-Мостафа
Глава сирийского ведомства подчеркнул, что внешнеполитический курс Дамаска предполагает выстраивание связей с различными странами, в том числе с РФ, которая является, по словам аль-Мостафы, активной силой.
Отметим, что вчера глава Минобороны России Андрей Белоусов провел встречу с сирийским коллегой Махрафом Абу Касрой. Стороны обсудили перспективы сотрудничества.