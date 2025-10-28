Вестник Кавказа

В Сирии заявили о готовности восстановить отношения с РФ

Новый флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сирия готова восстановить отношения с Россией. Дамаск выступает за преемственность и не нацелен прерывать исторические связи.

Дамаск настроен на восстановление отношений с Москвой, рассказал министр информации Сирии Хамза аль-Мостафа. 

"Конечно, у нас есть союзы и различия в отношениях, но Сирия утверждает, что у нее есть отношения со всеми. Государственный менталитет - это менталитет преемственности, а не прерывания, и мы открыты для восстановления отношений с разными странами, включая Россию, чтобы служить интересам сирийского народа и каждого сирийца в отдельности"

– Хамза аль-Мостафа

Глава сирийского ведомства подчеркнул, что внешнеполитический курс Дамаска предполагает выстраивание связей с различными странами, в том числе с РФ, которая является, по словам аль-Мостафы, активной силой. 

Отметим, что вчера глава Минобороны России Андрей Белоусов провел встречу с сирийским коллегой Махрафом Абу Касрой. Стороны обсудили перспективы сотрудничества.

