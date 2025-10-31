В Северной Осетии снова заработал Ногирский мост

Спустя два года в Северной Осетии снова заработал мост между селениями Ногир и Михайловское, на реконструкцию и ремонт которого было потрачено 840 миллионов рублей: теперь он безопасен и удобен и для автомобилистов, и для пешеходов.

Сегодня в Северной Осетии торжественно открыли движение по Ногирскому мосту – важной транспортной артерии, реконструированному после того, как он был разрушен паводком, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"Открыли проезд по Ногирскому мосту… Мы его восстановили благодаря поддержке президента Владимира Путина. Новый мост полностью соответствует современным требованиям транспортного движения, увеличены полосы безопасности"

- Сергей Меняйло

Новый мост значительно прочнее старого – у него теперь шесть опор с пятью пролетами по 24 м, установлена новая система освещения, благоустроены подъезды к мосту со стороны Михайловского и Ногира, а пешеходов от проезжей части отделяют специальные металлические парапеты на тротуарах и ограждения.

На время ремонтных работ в регионе пришлось перестраивать схему движения транспорта, что создавало большие неудобства и пробки, - добавил Меняйло.

Напомним, ранее мы писали о том, что поздно вечером 29 мая 2023 года в Северной Осетии обрушились два пролета автомобильного моста, соединяющего селения Ногир и Михайловское. К счастью, обошлось без пострадавших. Все это время автомобильное движение между селениями велось по объездным путям.