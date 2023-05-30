В Северной Осетии рухнули два пролета автомобильного моста

Опубликовано: 6:26, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздно вечером накануне в Северной Осетии обрушились два пролета автомобильного моста, соединяющего селения Ногир и Михайловское. К счастью, обошлось без пострадавших, а между селениями есть пути объезда.

Накануне в Северной Осетии обрушились два пролета автомобильного моста между двумя селами, сообщило ГУ МЧС по региону.

"Между селениями Ногир и Михайловское произошло обрушение двух пролетов 100-метрового моста (порядка 20-25 м). Пострадавших в результате обрушения нет. Автосообщение между селами не нарушено, имеются объездные пути", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

На месте работают представители МЧС, а также профильных республиканских ведомств, которые выясняют причины обрушения. Прокуратурой организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства о безопасности гидротехнических сооружений… При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло уже провел экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям на месте происшествия, в регионе введен режим повышенной готовности.

"По предварительным данным, была повреждена газовая труба. Газ перекрыли. Также поврежден канализационный коллектор… Более точную оценку ущербу и сроки устранения повреждений определим с наступлением светлого времени суток. Утром же проведем еще одну встречу в формате КЧС, где определимся, вводить ли режим чрезвычайной ситуации"

- Сергей Меняйло