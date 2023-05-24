Опубликовано: 15:59, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Северной Осетии объявили второе штормовое предупреждение за последние три дня. Предыдущее действовало с вечера понедельника до вчерашнего вечера.

Сегодня в Северной Осетии объявили еще одно штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по республике.

Предупреждение будет действовать до вечера 26 мая. Синоптики прогнозируют, что до этого времени в регионе местами пройдут грозовые ливни с градом. Ожидается также шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

В ведомстве акцентируют внимание на том, что из-за непогоды уровень воды в водоемах может достигнуть неблагоприятных отметок, а в горных районах возможны небольшие сели.

Предыдущее штормовое предупреждение в республике было объявлено в понедельник. Оно действовало до конца вчерашнего дня.