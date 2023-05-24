В Северной Осетии объявили второе штормовое предупреждение за последние три дня. Предыдущее действовало с вечера понедельника до вчерашнего вечера.
Сегодня в Северной Осетии объявили еще одно штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по республике.
Предупреждение будет действовать до вечера 26 мая. Синоптики прогнозируют, что до этого времени в регионе местами пройдут грозовые ливни с градом. Ожидается также шквалистый ветер до 25 метров в секунду.
В ведомстве акцентируют внимание на том, что из-за непогоды уровень воды в водоемах может достигнуть неблагоприятных отметок, а в горных районах возможны небольшие сели.
Предыдущее штормовое предупреждение в республике было объявлено в понедельник. Оно действовало до конца вчерашнего дня.