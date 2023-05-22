Ливни с грозами и сильным ветром идут на Кавказ

Уже сегодня вечером на Северную Осетию обрушатся ливни и грозы, которые будут сопровождаться шквалистым ветром, предупредили в МЧС региона.
В Северной Осетии объявили штормовое предупреждение из-за прогнозируемой на ближайшие дни непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики.
"Уже сегодня с 17:30 мск и до конца суток 23 мая местами по территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".
Также спасатели предупредили, что обильные осадки могут вызвать подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, а в горах - сели малого объема.
Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что дожди и грозы прогнозируются на Юге России и Северном Кавказе до конца недели.