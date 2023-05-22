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Юг России и Северный Кавказ будет заливать до конца недели

Юг России и Северный Кавказ будет заливать до конца недели
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дожди и грозы прогнозируются на Юге России и Северном Кавказе до конца недели. Температура воздуха будет соответствовать климатической норме

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил о том, что на юге России и Северном Кавказе до конца недели будут продолжаться ливневые дожди с грозами.

«Дожди будут носить послеполуденный характер с сохранением в вечернее время. В Калмыкии и Астраханской области, которые являются засушливыми регионами, также не обойдется без дождей. При этом температура воздуха на юге России будет соответствовать климатической норме»

– Александр Синенков

Согласно прогнозу, в  Ростове-на-Дону сильные дожди, местами с грозами, прогнозируются 24 мая, столбики термометров будут показывать от +21 до +23 градусов. В течение недели температура воздуха существенно меняться не будет.

Также дождливо в Краснодаре, здесь воздух будет прогреваться до +27 градусов тепла, затем после прохождения холодного фронта похолодает до +23...+25 градусов. В Сочи также дождливо и тепло – до +28 градусов.

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