Юг России и Северный Кавказ будет заливать до конца недели

Опубликовано: 12:53, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дожди и грозы прогнозируются на Юге России и Северном Кавказе до конца недели. Температура воздуха будет соответствовать климатической норме

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил о том, что на юге России и Северном Кавказе до конца недели будут продолжаться ливневые дожди с грозами.

«Дожди будут носить послеполуденный характер с сохранением в вечернее время. В Калмыкии и Астраханской области, которые являются засушливыми регионами, также не обойдется без дождей. При этом температура воздуха на юге России будет соответствовать климатической норме»

– Александр Синенков

Согласно прогнозу, в Ростове-на-Дону сильные дожди, местами с грозами, прогнозируются 24 мая, столбики термометров будут показывать от +21 до +23 градусов. В течение недели температура воздуха существенно меняться не будет.

Также дождливо в Краснодаре, здесь воздух будет прогреваться до +27 градусов тепла, затем после прохождения холодного фронта похолодает до +23...+25 градусов. В Сочи также дождливо и тепло – до +28 градусов.