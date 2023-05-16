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В Северной Осетии действует штормовое предупреждение из-за непогоды

В Северной Осетии действует штормовое предупреждение из-за непогоды
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Северной Осетии до 17 мая включительно будет действовать штормовое предупреждение. В ближайшее время в республике ожидаются ливни с грозой и град.

В Северной Осетии с обеда действует штормовое предупреждение в связи с неблагоприятной погодой. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС республики.

Предупреждение будет действовать до конца завтрашнего дня. В это время на территории региона возможны ливни с грозой и град. Ожидается также шквалистый ветер со скоростью 20-25 метров в секунду.

В ведомстве предупреждают, что в связи с непогодой уровень воды в реках может достигнут неблагоприятных отметок, а в горах могут возникнуть небольшие сели.

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