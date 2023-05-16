В Северной Осетии действует штормовое предупреждение из-за непогоды

В Северной Осетии до 17 мая включительно будет действовать штормовое предупреждение. В ближайшее время в республике ожидаются ливни с грозой и град.
В Северной Осетии с обеда действует штормовое предупреждение в связи с неблагоприятной погодой. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС республики.
Предупреждение будет действовать до конца завтрашнего дня. В это время на территории региона возможны ливни с грозой и град. Ожидается также шквалистый ветер со скоростью 20-25 метров в секунду.
В ведомстве предупреждают, что в связи с непогодой уровень воды в реках может достигнут неблагоприятных отметок, а в горах могут возникнуть небольшие сели.