В Северной Осетии действует штормовое предупреждение из-за непогоды

Опубликовано: 17:41, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Северной Осетии до 17 мая включительно будет действовать штормовое предупреждение. В ближайшее время в республике ожидаются ливни с грозой и град.

В Северной Осетии с обеда действует штормовое предупреждение в связи с неблагоприятной погодой. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС республики.

Предупреждение будет действовать до конца завтрашнего дня. В это время на территории региона возможны ливни с грозой и град. Ожидается также шквалистый ветер со скоростью 20-25 метров в секунду.

В ведомстве предупреждают, что в связи с непогодой уровень воды в реках может достигнут неблагоприятных отметок, а в горах могут возникнуть небольшие сели.