Северная Осетия готовится к зиме

Опубликовано: 16:13, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Североосетинские хозяйственники начинают готовиться к зиме. На работы, предваряющие отопительный сезон, будет выделено более 660 млн рублей.

Подготовка к новому отопительному сезону уже началась в Северной Осетии, сообщили власти республики.

"Профильный министр рассказал, что на эти цели предусмотрено более 660 млн рублей"

пресс-служба главы и правительства региона

Работы по подготовке к холодам коснутся объектов во всех муниципальных районах, включая:

почти 200 котельных,

почти 250 км теплосетей,

почти 800 км водопровода,

более 500 км канализации,

свыше 20 км электросетей,

1571 многоквартирный дом.

Именно многоквартирным домам должно быть уделено особое внимание, заявил премьер Северной Осетии.

По словам Бориса Джанаева, они должны получать паспорта готовности заранее, при этом документ будет выдавать только в случае соответствия всем нормам.