Три североосетинских гидроэлектростанции пройдут реконструкцию

Опубликовано: 15:57, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Северной Осетии до 2029 года из-за возросших потребностей республики в электроэнергии намерены реконструировать три ГЭС, что позволит энергетикам вырабатывать необходимое количество электроэнергии.

Три гидроэлектростанции (ГЭС) будут реконструированы в Северной Осетии до 2029 года, - сообщили сегодня в региональном диспетчерском управлении энергосистем республик Северного Кавказа и Ставропольского края.

Модернизация Эзминской ГЭС позволит нарастить ее мощность с 45 до 60 МВт со сроком реализации в 2025 году. В 2026-2028 годах будет проведена модернизация Дзауджикауской ГЭС, при этом ее мощность вырастет с 8 до 9,6 МВт. В 2026 году будет модернизирована Гизельдонская ГЭС, ее мощность вырастет с 22,8 до 26,4 МВт, - передает ТАСС.

Реконструированы будут и две подстанции: 330 кВ Владикавказ-2 и 110 кВ Ардон-110 на которой заменят на более мощный силовой трансформатор.

Необходимость таких работ связана с устойчивым ростом электропотребления, большую часть которого дают проекты развития промышленности, сельского хозяйства, жилищного строительства, транспортной инфраструктуры.

"Важно, чтобы все планы были синхронизированы с развитием энергосистемы и Северная Осетия получала необходимое количество электроэнергии",

- министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики республики Майран Тамаев.