В секторе Газа озвучили число погибших с октября 2023 года

Минздрав Газы привел новые данные по погибшим в секторе Газа. Всего жертвами боевых действия стали более 71 тыс человек.

В секторе Газа назвали число погибших с октября 2023 года. По данным Минздрава палестинского анклава, жертвами боевых действий стали более 71,5 тыс человек.

По информации ведомства, в медицинские учреждения было доставлено 7 раненых. Также зафиксирована гибель одного человека.

С момента начала перемирия между ХАМАС и Израилем погибли 466 человек, почти 1,3 тыс получили ранения. Общее число раненых превысило 170 тыс человек.