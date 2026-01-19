Вестник Кавказа

В секторе Газа озвучили число погибших с октября 2023 года

Карта Средиземного моря и средиземноморских стран
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Минздрав Газы привел новые данные по погибшим в секторе Газа. Всего жертвами боевых действия стали более 71 тыс человек.

В секторе Газа назвали число погибших с октября 2023 года. По данным Минздрава палестинского анклава, жертвами боевых действий стали более 71,5 тыс человек. 

По информации ведомства, в медицинские учреждения было доставлено 7 раненых. Также зафиксирована гибель одного человека. 

С момента начала перемирия между ХАМАС и Израилем погибли 466 человек, почти 1,3 тыс получили ранения. Общее число раненых превысило 170 тыс человек.

