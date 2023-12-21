В Санкт-Петербурге расскажут о культуре Северной Осетии

С культурой Северной Осетии, а также отечественной традицией ее изучения можно будет познакомиться на выставке, подготовленной сотрудниками этнографического музея в Санкт-Петербурге. Выставка приурочена к 250-летию вхождения Северной Осетии в состав России.

Большое узнать о культуре Северной Осетии, а также о том, как она изучалась отечественными исследователями, можно будет на выставке Санкт-Петербурге. Об этом сообщила директор этнографического музея.

«Мы сделаем выставку, посвященную культуре осетин, но в центре внимания будет не только их традиционная культура, но и то, как она изучалась и исследовалась в России и именно в Санкт-Петербурге»

– Юлия Купина.

Открытие выставки произойдет летом, в дни празднования юбилея вступления Северной Осетии в состав России.