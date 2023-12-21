О самых популярных достопримечательностях Северной Осетии рассказали в комитете туризма

Комитет по туризму Северной Осетии предоставил список наиболее востребованных у туристов мест. В него вошли Фиагдон и Аланский мужской монастырь.

Самым популярным туристическим местом в Северной Осетии стал Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, который находится в Фиагдоне. Об этом Вестнику Кавказа рассказали в комитете по туризму республики.

© Фото: комитет по туризму Северной Осетии

По информации ведомства через Фиагдон проходит большинство экскурсионных маршрутов. Центром притяжения путешественников здесь стал самый высокогорный монастырь в России. С его территории открываются виды на горные пейзажи, которые завораживают даже искушенного туриста.

© Фото: комитет по туризму Северной Осетии

Власти республики позаботились о туристической инфраструктуре Фиагдона. Здесь проложены асфальтированные дороги, есть объекты общепита и глэмпинги.

Также в комитете по туризму отметили, что еще одним популярным туристическим направлением является Кармадонское ущелье, которое стало известным после трагедии 2002 года. Более 20 лет назад здесь сошел ледник Колка, из-за чего под грудой льда и камней были погребены 125 человек, в том числе и съемочная группа режиссера и актера Сергея Бодрова.

© Фото: комитет по туризму Северной Осетии

В этом направлении развиты джип-туры и пешеходные маршруты. Чаще всего путешественники выбирают джиппинг, так как здесь все еще плохо развита дорожная инфраструктура.

© Фото: комитет по туризму Северной Осетии

По этим двум направлениям проходят основные туристические маршруты, в частности - главный турмаршрут республики "Осетия стала ближе", который внесен в федеральный реестр, а также джип-тур по Северной Осетии "Другая Осетия!" и национальный маршрут РСО-Алания "Загадочная Осетия".

© Фото: комитет по туризму Северной Осетии