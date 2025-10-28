В самые популярные локации для отдыха вошли Кубань, Крым и Ставрополье

Российские туристы, пользователи популярного в стране туристического сервиса бронирования апартаментов ТВИЛ.РУ, назвали самые любимые у них места отдыха в ноябре, и это оказались не две столицы.

Самым популярным местом длительного отдыха для россиян вопреки ожиданиям стал Всеволожск - город в Ленинградской области, на втором месте Ижевск – столица Удмуртии, а на третьем оказался курорт Пионерский в Калининградской области, рассказали в сервисе бронирования апартаментов ТВИЛ.РУ.

В десятку вошли и крымские города Евпатория и Феодосия, занявшие 4-е и 10-е места, и кубанский поселок Джубга, расположившийся на 5-й строчке рейтинга, передает "Это Кавказ".

А вот ставропольские Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки вполне ожидаемо заняли в списке с 6-го по 9-е места, еще раз закрепив за собой славу лучших здравниц России. При этом Ессентуки стали и самым бюджетным местом отдыха – за ночь в отеле здесь нужно будет заплатить всего 2 692 рубля.

В среднем путешественники рассчитывают длительность своего отдыха в городах Кавминвод на протяжении недели, добавили в сервисе.