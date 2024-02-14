В программу развития туризма включат точки общепита

Программа по развитию туризма, разрабатываемая в России, будет содержать и объекты общепита – такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. Все они будут включены во вспомогательную инфраструктуру отрасли, а значит получат льготное кредитование.

Программа развития туризма в России не будет ограничиваться лишь туристическими объектами, дорогами к ним и местами размещения туристов, в нее будут включены и объекты общепита, которые наравне с другими будут в том числе получать льготное кредитование, говорится в поручении президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации: обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих включение объектов общественного питания, создаваемых в рамках реализации проектов в сфере туризма, в такие проекты в качестве объектов вспомогательной инфраструктуры в целях предоставления возможности льготного кредитования"

- поручение президента РФ

Доклад необходимо предоставить до 1 апреля 2024 года. Ответственный за выполнение поручения - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.