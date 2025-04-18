В праздничные дни Путин проведет более 15 встреч

В предстоящие праздничные дни у президента России будет насыщенная программа - в дни празднования 80-летнего юбилея Победы он проведет более 15 встреч с лидерами из разных стран.

Предстоящие дни празднования 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне будут не только насыщены праздничными мероприятиями для президента РФ Владимира Путина, но и изобилуют двухсторонними встречами главы государства с лидерами из разных стран, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Восьмидесятилетие Победы — это действительно важное событие, и, собственно, международная составляющая, связанная с этим торжеством, продлится четыре дня – 7,8, 9, 10 мая. В эти дни у нас состоятся три официальных визита иностранных лидеров в Россию"

- Юрий Ушаков

Самым насыщенным в этом плане для российского лидера станет 10 мая – у него запланированы отдельные двусторонние встречи с президентами Буркина-Фасо, Зимбабве, Лаоса, Палестины, Абхазии и Южной Осетии, передает ТАСС.

Всего на парад Победы в Москву приедут 29 иностранных лидеров, у главы государства с ними намечено более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами, ряд бесед состоится в формате "на ногах", добавил Ушаков.