Вестник Кавказа

Владимир Путин провел разговор с Масудом Пезешкианом

Владимир Путин провел разговор с Масудом Пезешкианом
© Фото: пресс-служба президента РФ
Лидер РФ Владимир Путин провел разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили развитие сотрудничества, а также переговоры между Ираном и США.

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передали в пресс-службе Кремля. 

Президент РФ выразил искренние соболезнования в связи с трагедией в порту Шахид-Раджаи, которая произошла 26 апреля 2025 года. Пезешкиан поблагодарил российскую сторону за помощь в ликвидации последствий взрыва. 

Стороны также обсудили развитие совместных проектов в экономике и энергетике. 

"Обстоятельно обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-иранского сотрудничества на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, подписанного в ходе официального визита Президента Исламской Республики Иран в Россию 17 января. Особое внимание уделено расширению взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей, в том числе за счёт реализации крупных совместных проектов в сфере транспорта и энергетики"

– пресс-служба Кремля 

Масуд Пезешкиан поздравил российского лидера и всех россиян с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.   

Президенты в ходе разговора также затронули тему переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной проблеме. Москва выразила готовность содействовать переговорам с целью заключения справедливого соглашения, которое бы соответствовало принципам международного права.

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