В Пекин прибыл новый посол США в Китае

Дэвид Пердью прилетел в Пекин. Несколько недель назад Сенат США утвердил его кандидатуру в качестве посла страны в Китае.

Новый посол Соединенных Штатов в Китае Дэвид Пердью прибыл в Пекин. Соответствующую информацию он сам подтвердил 15 мая на своих страницах в соцсетях.

"Сегодня я прибыл в Пекин. Для меня большая честь представлять президента Трампа в качестве посла США в Китае"

– американский дипломат

Посол также дал обещание, что на новом для себя месте будет отстаивать интересы Америки. Он подчеркнул, что собирается работать над тем, чтобы США превратились в более безопасную, сильную и процветающую страну.

Помимо этого, Пердью приложил к своему посту фотографии из посольства и выразил благодарность сотрудникам дипмиссии.

Напомним, Сенат США назначил нового посла в КНР в конце апреля. Им стал 75-летний Дэвид Пердью, который до 2021 года был сенатором от штата Джорджия.