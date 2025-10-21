Вестник Кавказа

В Палестине осудили попытки Израиля аннексировать Западный берег

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Палестина осуждает притязания Израиля на земли Западного берега. В МИД государства выступили против решения Кнессета о признании израильского суверенитета.

Власти Палестины выступают против попыток Израиля аннексировать территории Западного берега реки Иордан. С таким заявлением выступило палестинское дипломатическое ведомство. 

"Министерство иностранных дел Государства Палестина отвергает и решительно осуждает попытки кнессета аннексировать палестинские территории путем одобрения им сегодня того, что называется "установление израильского суверенитета"

– МИД Палестины 

Отметим, что Кнессет Израиля (парламент) сегодня одобрил закон о распространении суверенитета еврейского государства над Западным Берегом. 

Напомним, что в сентябре премьер Израиля Нетаньяху пообещал не допустить появления Палестины.  Власти Израиля летом также одобрили планы застройки зоны E1 на Западном берегу.

