В Палестине осудили попытки Израиля аннексировать Западный берег

Власти Палестины выступают против попыток Израиля аннексировать территории Западного берега реки Иордан. С таким заявлением выступило палестинское дипломатическое ведомство.
"Министерство иностранных дел Государства Палестина отвергает и решительно осуждает попытки кнессета аннексировать палестинские территории путем одобрения им сегодня того, что называется "установление израильского суверенитета"
– МИД Палестины
Отметим, что Кнессет Израиля (парламент) сегодня одобрил закон о распространении суверенитета еврейского государства над Западным Берегом.
Напомним, что в сентябре премьер Израиля Нетаньяху пообещал не допустить появления Палестины. Власти Израиля летом также одобрили планы застройки зоны E1 на Западном берегу.