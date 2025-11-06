Вестник Кавказа

В Пакистане рассказали о провале переговоров с Афганистаном в Стамбуле

В Пакистане рассказали о провале переговоров с Афганистаном в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Переговоры Пакистана и Афганистана в Стамбуле 6 ноября не принесли плодов. По словам главы Минобороны Пакистана, "даже посредники отступили".

Вторые непрямые переговоры Пакистана и Афганистана в Стамбуле не принесла успехов, поделился министр обороны Пакистана Хавадж Мухаммад Асиф, передает Bloomberg.

"Переговоры с афганскими официальными лицами завершились без соглашения, поскольку талибы отказались дать твердые гарантии по ограничению атак боевиков на границе"

– глава Минобороны Пакистана

Министр сообщил, что из Стамбула пакистанские переговорщики вернулись без прогресса, по его мнению, посредники также не видели возможностей для того, что продвинуться в вопросе соглашения по урегулированию.

"Даже посредники отступили. Если бы они видели шансы на успех, то попросили бы нас остаться"

– глава Минобороны Пакистана

Встреча в Стамбуле проходила при участии посредников из Турции и Катара.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
645 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.