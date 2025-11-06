В Пакистане рассказали о провале переговоров с Афганистаном в Стамбуле

Вторые непрямые переговоры Пакистана и Афганистана в Стамбуле не принесла успехов, поделился министр обороны Пакистана Хавадж Мухаммад Асиф, передает Bloomberg.
"Переговоры с афганскими официальными лицами завершились без соглашения, поскольку талибы отказались дать твердые гарантии по ограничению атак боевиков на границе"
– глава Минобороны Пакистана
Министр сообщил, что из Стамбула пакистанские переговорщики вернулись без прогресса, по его мнению, посредники также не видели возможностей для того, что продвинуться в вопросе соглашения по урегулированию.
"Даже посредники отступили. Если бы они видели шансы на успех, то попросили бы нас остаться"
– глава Минобороны Пакистана
Встреча в Стамбуле проходила при участии посредников из Турции и Катара.