Вестник Кавказа

Cтолкновения талибов и пакистанцев начались на юге Афганистана

Карта Афганистана
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
СМИ сообщают о новых столкновениях на границе Афганистана с Пакистаном. Они происходят на фоне очередных мирных переговоров, которые проводят сегодня в Турции представители этих стран.

В южной части Афганистана начались боестолкновения между талибами и пакистанскими военными начались на юге Афганистана. Об этом пишут афганские средства массовой информации.

По данным новостного портала Tolo news, который ссылается на источники в провинции Кандагар, бои, в частности, происходят в районе Спинбулдак.

"По словам местных источников, в районе Виш, недалеко от границы, также произошла перестрелка, а некоторые источники сообщили об атаке пакистанских сил на гражданское население"

– Tolo news

Напомним, 6 ноября в Стамбуле стартовал третий раунд переговоров между Афганистаном и Пакистаном, посвященным мирному урегулированию ситуации на границе двух стран.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1295 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.