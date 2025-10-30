Пакистан позволит афганским беженцам вернуться домой

Бои на границе Пакистана и Афганистана произошли в октябре. После этого власти Пакистана объявили о закрытии погранпереходов на афганской границе.

Утром 1 ноября Пакистан частично открыл пограничный переход Торхам на границе с Афганистаном, чтобы тысячи афганских беженцев, которые оказались в затруднительном положении, смогли вернуться домой.

По данным Associated Press, ограничения на все другие виды трансграничного передвижения, включая торговлю, по-прежнему сохраняются.

В октябре на границе Пакистана и Афганистана произошли боестолкновения, в результате которых с обеих сторон погибли десятки военнослужащих. После этого Пакистан принял решение закрыть все погранпереходы на афганской границе.