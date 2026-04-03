В ответ на эскалацию Турция начала масштабные военные учения в трех морях

Армия Турции вывела свой боевой флот на масштабные военные учения, которые проходят сразу в трех морях региона: в них принимают участие в общей сложности 120 кораблей и 50 самолетов.

Военно-морские силы Турции вывели практически весь свой флот боевых кораблей на масштабные военные учения, которые проходят в Черном, Эгейском и Средиземном морях, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на Минобороны страны.

"В маневрах задействованы силы ВМС, сухопутных и военно-воздушных сил, а также береговой охраны"

- Минобороны Турции

Учения носят глобальный характер: в них принимают участие в общей сложности 120 кораблей и 50 самолетов, а их цель - повысить координацию и боеготовность различных родов войск, сообщает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Ранее сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с президентом России Владимиром Путиным заявил, что атаки на суда в Черном море наносят ущерб стабильности региона, отметив: для мирного урегулирования российско-украинского конфликта важно не препятствовать усилиям Турции и воздерживаться от шагов, которые могут привести к эскалации напряженности, - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.

Также Эрдоган подчеркнул, что конфликт с Ираном не должен привести к появлению новых очагов напряженности в регионе.

Учения, призванные обеспечить безопасность судоходства в Черном море, продлятся до 9 апреля, добавили в Минобороны Турции.