Путин и Эрдоган обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин сегодня провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом – темой их телефонной беседы стала продолжающая эскалация на Ближнем Востоке и ситуация на Украине.

Темой беседы лидеров двух стран стали негативные последствия конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

"Проведен углубленный обмен мнениями в связи с продолжающейся эскалацией военно-политической конфронтации в зоне Персидского залива. Отмечено, что интенсивные боевые действия ведут к серьезным негативным последствиям не только регионального, но и глобального масштаба, в том числе в сфере энергетики, торговли и логистики"

- Кремль

В телефонной беседе главы двух стран сверили свои позиции по дальнейшему развитию ситуации, придя к единому мнению, учитывающему законные интересы всех государств региона: необходимо как можно быстрее прекратить огонь и сесть за стол переговоров, чтобы выработать компромиссные мирные договоренности, устраивающие все стороны.

Еще одной темой беседы двух лидеров стала ситуация вокруг Украины. Путин выразил признательность Эрдогану за его готовность приложить максимум усилий для проведения переговорного процесса.

Стороны подчеркнули важность координировать свои действия по обеспечению режима безопасности в Черном море на фоне непрекращающихся попыток Киева повредить инфраструктуру "Голубого" и "Турецкого" потоков, говорится в сообщении.

Также собеседники наметили дальнейшие шаги по расширению российско-турецких политических и торгово-экономических связей, в частности, по реализации совместных стратегических проектов в энергетической отрасли, отметили в Кремле.