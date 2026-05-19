В Москве пройдет концерт молодых азербайджанских музыкантов

24 мая в Москве пройдет концерт молодых музыкантов, которые исполнят народную азербайджанскую музыку. Концерт приурочен ко Дню независимости Азербайджана.
Гости смогут услышать шедевры азербайджанской народной музыки, которые дошли до нас сквозь века истории. Организатор – Центр азербайджанской музыки "Шуша" при Азербайджанском молодежном объединении России (АМОР) – заявляет целью мероприятия популяризацию музыкальной культуры Азербайджана.
Чтобы посетить вечер, необходимо пройти регистрацию на сайте АМОР.
Мероприятие состоится по адресу: 1-я Тверская-Ямская улица, дом 22. Начало концерта – в 16:00.