В Москве подешевели куличи и яйца

Опубликовано: 9:04, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году пасхальные куличи и яйца в Москве оказались доступнее, чем в прошлом. Яйца сейчас обойдутся на 10% дешевле, куличи - примерно на 5%.

Традиционные пасхальные лакомства - куличи и яйца - весной 2023 года стоят в Москве меньше, чем в 2022 году, следует из информации, предоставленной департаментом торговли и услуг столицы.

Ингредиенты для куличей, например сахар, мука, молоко, сейчас доступнее, чем в прошлом году. Значительнее всего снизились цены на сахар - свыше 27%, и молоко - 15%. Подешевели в магазинах и сами куличи. В сети магазинов "Окей" ценник на часть ассортимента остался таким же, как в 2022 года, на часть - снизился на 7%. Куличи в сети "Вкус вилл" сегодня стоят меньше, чем прошлой весной на 4-8%.

Снизились цены на яйца: в среднем десяток яиц на 10 апреля стоит в Москве 73,9 рубля, годом ранее - 81,7 рубля. То есть яйца сегодня доступнее на 9,5%.

В 2023 году Пасха отмечается 16 апреля.