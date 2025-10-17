В Москве обсудили вопросы развития конкурентных госзакупок в рамках ЕАЭС

Конференция по госзакупкам в ЕАЭС прошла сегодня в Москву. В ходе встречи затрагивались аспекты развития конкуренции в данной сфере.

В Москве состоялась международная конференция "Государственные (муниципальные) закупки в ЕАЭС", в ходе которой обсуждались вопросы развития конкурентных госзакупок в рамках ЕАЭС как одного из принципов регулирования данной сферы. Об этом сказано в сообщении, распространенном пресс-службой ЕЭК.

"На мероприятии рассмотрены аспекты развития конкуренции в сфере госзакупок на основе цифровизации, выполнения квалификационных требований к участникам торгов, банковского сопровождения и повышения уровня подготовки кадров"

– пресс-служба ЕЭК

Особое внимание участники встречи уделили проблемным вопросам трансграничного доступа к национальным сервисам.

Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович поведал о тенденциях на рынке госзакупок в рамках ЕАЭС.

В частности, он обратил внимание на функционирование сегмента неконкурентных госзакупок, в который в настоящее время активным образом внедряются конкурентные механизмы.

"Это создает условия наращивания трансграничных поставок товаров для государственных нужд. В ряде стран ЕАЭС – Казахстане, Кыргызстане и России – используются закупки из "электронного магазина", применяются "электронные каталоги", содержащие стандартизированные характеристики товаров"

– Максим Ермолович

Он уточнил, что правом ЕАЭС данные способы закупок пока не предусмотрены, однако их применение активно обсуждается экспертами.