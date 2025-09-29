Вестник Кавказа

В Минздраве Грузии опровергли информацию о дефиците инсулина

В Минздраве Грузии опровергли информацию о дефиците инсулина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии нет нехватки инсулина, такое заявление сделал глава Минздрава страны. Ранее появилась информация о дефиците в Грузии необходимого больным диабетом препарата.

Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе выступил с опровержением слухов о том, что в стране нет достаточного количества инсулина.

"Отдельные лица пытаются искусственно создать ажиотаж, распространяя искаженную информацию, чтобы использовать это в политических спекуляциях"

– министр

Он уточнил, что прежде всего инсулином в Грузии обеспечиваются несовершеннолетние пациенты.

"Еще раз заявляю — сегодня в Грузии нет ни одного ребенка, оставшегося без инсулина, как пытаются представить некоторые. Все люди, страдающие диабетом в стране, в первую очередь дети, полностью обеспечены инсулином"

– Михаил Сарджвеладзе

Министр добавил, что пациенты обеспечены препаратом французской компании Sanofi Aventis.

Ранее датская фармкомпания нарушила договор на поставку препарата Novo Nordisk – в Грузию было поставлено недостаточное количество инсулина. Глава Минздрава Грузии заверил, что эта ситуация будет решена в ближайшее время.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1825 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.