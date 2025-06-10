В Минэкономразвития РФ назвали ожидаемым снижение ключевой ставки до 18%

Снижение ЦБ РФ ключевой ставки до 18% было ожидаемым. Об этом заявили в Минэкономразвития.
Решение Центробанка России снизить ключевую ставку до 18% годовых было ожидаемым, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, комментируя решение регулятора.
В ведомстве добавили, что оно было принято с учетом складывающейся ситуации.
"Решение было ожидаемым и принято с учетом складывающейся ситуации. Прохождение периода охлаждения экономики должно быть предельно аккуратным и контролируемым"
- пресс-служба Минэкономразвития РФ
Подчеркивается, что дальнейшие шаги должны быть своевременными и соразмерными.
Напомним, что сегодня ЦБ России уменьшил ключевую ставку на 200 б.п., до 18% годовых. При этом она снижается второй раз подряд: в прошлом месяце она сократилась на 100 б.п., до 20%.