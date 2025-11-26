Вестник Кавказа

В МИД Турции рассказали о визите Нарышкина в Анкару

В МИД Турции рассказали о визите Нарышкина в Анкару
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Нарышкин посетил Турцию для обсуждения ряда вопросов, связанных с украинским урегулированием. Поездка главы СВР РФ в республику состоялась в четверг.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин побывал накануне с визитом в Анкаре. Об этом сообщил 28 ноября глава МИД Турции Хакан Фидан.

Выступая на пресс-конференции в Берлине, руководитель турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что в ходе этого визита обсуждалось украинское урегулирование.

"Вчера уважаемый господин Нарышкин находился в Анкаре, он ознакомил нас с российской позицией по плану (инициативы США по Украине – прим. ред.). Есть развития событий вокруг этой темы, все это мы оценили"

– Хакан Фидан

Ранее турецкий министр сообщал, что Анкара продолжит предпринимать усилия по урегулированию украинского конфликта с помощью переговоров.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
865 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.