В МИД Турции рассказали о визите Нарышкина в Анкару

Сергей Нарышкин посетил Турцию для обсуждения ряда вопросов, связанных с украинским урегулированием. Поездка главы СВР РФ в республику состоялась в четверг.
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин побывал накануне с визитом в Анкаре. Об этом сообщил 28 ноября глава МИД Турции Хакан Фидан.
Выступая на пресс-конференции в Берлине, руководитель турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что в ходе этого визита обсуждалось украинское урегулирование.
"Вчера уважаемый господин Нарышкин находился в Анкаре, он ознакомил нас с российской позицией по плану (инициативы США по Украине – прим. ред.). Есть развития событий вокруг этой темы, все это мы оценили"
– Хакан Фидан
Ранее турецкий министр сообщал, что Анкара продолжит предпринимать усилия по урегулированию украинского конфликта с помощью переговоров.