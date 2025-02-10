В МИД РФ оценили шансы на восстановление "шестерки" по ядерной сделке

Сергей Рябков считает, что шансов на восстановление "шестерки" переговорщиков очень мало. Он подчеркнул, что в обозримом будущем этот формат не будет восстановлен.

Восстановление "шестерки" международных переговорщиков (США, Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай) по иранской ядерной программе крайне маловероятно. Об этом сообщил Сергей Рябков, замглавы МИД России.

"Шансов на это крайне мало. Я не думаю, что в обозримой перспективе этот формат восстановится"

– замглавы ведомства

Он акцентировал внимание на том, что в РФ внимательно следят за ирано-американскими переговорами, посвященными ядерному соглашению.

"Мы следим с вниманием за тем, что происходит в прямом диалоге между Ираном и США. Мы готовы этому диалогу оказывать всемерное содействие. Стороны хорошо осведомлены о нашей готовности"

– Сергей Рябков

Напомним, в прошлом месяце состоялось три раунда переговоров по ядерной сделке между делегациями США и Ирана. Первый и третий раунды были организованы в столице Омана, а второй – в столице Италии. Четвертый раунд состоялся в минувшие выходные в Омане.