В МИД РФ дали совет россиянам, которые планируют поездки в Иран

При планировании поездок в Иран российским гражданам рекомендуется следить за сообщениями-предупреждениями властей и взвешивать целесообразность поездки, заявила Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что на Ближнем Востоке сохраняется напряженность и гражданам, планируя поездки в Иран, стоит оценивать целесообразность путешествия.

Представитель российского МИД отметила, что сейчас воздушное пространство Ирана открыто, международное авиасообщение, в том числе через аэропорт Тегерана, восстановлено "на фоне определенной стабилизации обстановки".

"Вместе с тем, с учетом сохраняющейся напряженности в регионе рекомендуем россиянам взвешивать целесообразность поездок в Иран, проявлять осмотрительность и осторожность, следить за сообщениями-предупреждениями местных властей, а также российских загранучреждений"

– Мария Захарова

В настоящее время консульский отдел российского посольства в ИРИ работает в штатном режиме, добавила она, передает РИА Новости.