В Крыму начнут строить дорогу через Симферополь, Алушту и Ялту

Новая автомобильная трасса будет строиться в Крыму, в этом году на реализацию проекта дороги через курорты будет выделено свыше 500 млн рублей.

Правительство России в 2025 году направит на строительство и ремонт автодороги в Крыму свыше 500 млн рублей.

"В 2025 году Республикe Крым будет направлено 539,8 млн рублей на опережающее финансирование строительства и реконструкции автодороги регионального значения"

– пресс-служба правительства РФ

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Выделенные средства пойдут на строительство первого участка трассы 35А-002 (Е-105), протяженностью 25 км, идущей через Симферополь к черноморским курортам Алуште и Ялте.