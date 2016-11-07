В Крыму будет создан парфюмерно-косметический кластер

Парфюмерно-косметический кластер может быть создан в Крыму, это позволит нарастить производство более чем в два раза за три года.

Крымский парфюмерно-косметический кластер, который создается в регионе, позволит увеличить выпуск продукции более чем в два раза, рассказали в министерстве промышленности и торговли Крыма.

В настоящее время идет процесс создания кластера, его наполнение, налаживается взаимодействие между участниками. В планах организовать длинную цепочку взаимодействия предприятий, передает ТАСС.

"Определены 12 основных участников кластера, производители конечной продукции, с которыми заключены соглашения, а также финишные проекты"

– Минпромторг Крыма

В 2025 году в Минпромторг РФ будет подана заявка на включение крымского кластера в Реестр промышленных кластеров России.

"К 2029 году планируемое количество участников кластера - 14, объем выпускаемой продукции в рамках деятельности кластера планируется увеличить в 2,3 раза"

– сообщение министерства

В крымской косметике традиционно используются натуральные масла и экстракты, особой популярностью пользуется косметика с крымской розой.