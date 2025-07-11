В Кремле серьезно отнеслись к заявлениям Трампа

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал недавние высказывания американского президента Дональда Трампа.
Представитель Кремля назвал заявления руководителя Белого дома весьма серьезными. Он добавил, что для анализа сказанного в Вашингтоне российской стороне потребуется время.
Песков подчеркнул, что в своих словах Трамп обращался лично к Владимиру Путину. Пресс-секретарь отметил, что президент прокомментирует заявления, если посчитает нужным.
Помимо этого, представитель Кремля заявил, что Россия сохраняет готовность к третьему раунду переговоров с Украиной, однако предложений по встрече до сих пор не получено.
Ранее Трамп анонсировал меры, предусматривающие вторичные торговые пошлины в размере 100%, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашения по конфликту на Украине.