Трамп дал характеристику Путину

Американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал своего российского коллегу в двух словах. При этом он подчеркнул, что разговоры с ним не помогают украинскому урегулированию.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает своего российского коллегу Владимира Путина "жестким парнем". Об этом глава Белого дома заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, прошедшей в Белом доме в присутствии представителей СМИ.

"Это жесткий человек. Это доказано за многие годы. Он одурачил многих – (экс-президентов США – ред.) Буша, Клинтона, Обаму, Байдена. Меня – нет"

– американский лидер

Он обратил внимание на то, что переговоры с главой российского государства проходят в приятной атмосфере, но не приводят к разрешению украинского кризиса.

"Всегда кладу трубку и думаю: "Ну, это был хороший разговор". А потом ночью – удары... Я говорю жене: "Поговорил сегодня с Владимиром, отлично побеседовали". Она отвечает: "Правда? А только что снова ударили…"

– президент США

Трамп подчеркнул, что в какой-то момент понял, что разговоры ни имеют значения, так как нужны действия и результаты. Он рассчитывает, что президент России поймет это, добавив, что считает РФ великой державой.