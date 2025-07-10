Трамп дал характеристику Путину

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает своего российского коллегу Владимира Путина "жестким парнем". Об этом глава Белого дома заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, прошедшей в Белом доме в присутствии представителей СМИ.
"Это жесткий человек. Это доказано за многие годы. Он одурачил многих – (экс-президентов США – ред.) Буша, Клинтона, Обаму, Байдена. Меня – нет"
– американский лидер
Он обратил внимание на то, что переговоры с главой российского государства проходят в приятной атмосфере, но не приводят к разрешению украинского кризиса.
"Всегда кладу трубку и думаю: "Ну, это был хороший разговор". А потом ночью – удары... Я говорю жене: "Поговорил сегодня с Владимиром, отлично побеседовали". Она отвечает: "Правда? А только что снова ударили…"
– президент США
Трамп подчеркнул, что в какой-то момент понял, что разговоры ни имеют значения, так как нужны действия и результаты. Он рассчитывает, что президент России поймет это, добавив, что считает РФ великой державой.