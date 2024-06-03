В Кремле подтвердили скорую встречу Путина и Эрдогана

Контакты лидеров РФ и Турции продолжатся в ближайшее время, заявили в Кремле. Переговоры в формате тет-а-тет состоятся, когда будет такая возможность.

Президент России Владимир Путин проведет встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, как только предоставится возможность. Об этом 7 июня заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Контакты на высоком уровне будут продолжаться, в том числе и уже в самой ближней перспективе. На высшем уровне, как только представится возможность, президенты встретятся"

– представитель Кремля

При этом он добавил, что представители двух стран продолжают контакты друг с другом.

"Российско-турецкий экономический диалог продолжается со всеми существующими проблемами...В Турции, может быть, сложнее справляться с этим давлением, учитывая в том числе экономические проблемы, которые есть у страны..."

– пресс-секретарь российского президента

Напомним, в феврале сообщалось, что лидеры РФ и Турции проведут переговоры после выборов в обеих странах, однако они по разным причинам до сих пор не состоялись. Последняя на данный момент очная встреча глав государств прошла в Сочи в сентябре 2023 года.