В Турции пытаются решить проблему с оплатой для россиян

Российские туристы в Турции сталкиваются с невозможностью провести оплату, об этом сигнализирует банкам турбизнес страны. В Минтуризма Турции сообщают, что страна пытается решить данную проблему.

В Турции проводятся работы, для того чтобы разрешить проблемы, возникающие на отдыхе у туристов из РФ с оплатой товаров и услуг. Об этом рассказал источник в турецком министерстве культуры и туризма, передает РИА Новости.

"Российские туристы время от времени могут испытывать проблемы с методами оплаты. Однако ведется необходимая работа, чтобы проблема была устранена до нанесения ущерба (туристам)"

– сообщение

Оплата россиян не проходит из-за ограничений, наложенных западными странами. Избежать проблем с оплатой можно, если пользоваться наличными.

Ранее стало известно, что на лето 2024 года Турция остается самым популярным у россиян направлением, однако наблюдается отток части туристов - изначально планируя отдых в Турции, они при покупке делают выбор в пользу тура на черноморские курорты РФ.