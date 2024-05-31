В Турции пытаются решить проблему с оплатой для россиян

В Турции проводятся работы, для того чтобы разрешить проблемы, возникающие на отдыхе у туристов из РФ с оплатой товаров и услуг. Об этом рассказал источник в турецком министерстве культуры и туризма, передает РИА Новости.
"Российские туристы время от времени могут испытывать проблемы с методами оплаты. Однако ведется необходимая работа, чтобы проблема была устранена до нанесения ущерба (туристам)"
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Оплата россиян не проходит из-за ограничений, наложенных западными странами. Избежать проблем с оплатой можно, если пользоваться наличными.
Ранее стало известно, что на лето 2024 года Турция остается самым популярным у россиян направлением, однако наблюдается отток части туристов - изначально планируя отдых в Турции, они при покупке делают выбор в пользу тура на черноморские курорты РФ.