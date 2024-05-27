Туристы из России в Турции столкнулись с проблемой оплаты

По данных турбизнеса Турции, в последнее время наблюдаются проблемы с оплатой - россияне на отдыхе столкнулись с тем, что оплата не проходит. Туристы не могут оплатить услуги и покупки в Турции из-за санкционного давления Запада.

Турбизнес в Турции информирует банки страны о возникающих проблемах с оплатой от российских отдыхающих, об этом рассказал источник в одном из частных турецких банков.

"Имеются обращения от туристического сектора. В ряде случаев, не проходит оплата по нашим системам из-за известных санкций, туристы не могут оплатить за покупку, услугу. Стараемся искать пути решения, но в целом, конечно же, трудности имеются"

– банковский источник

Он добавил, что на данный момент нельзя сказать, как скоро может быть решена проблема с банковскими переводами между РФ и Турцией, передает РИА Новости.