Вестник Кавказа

В Кремле осудили попытки заставить страны отказаться от торговли с Россией

В Кремле осудили попытки заставить страны отказаться от торговли с Россией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Попытки вынудить торговых партнеров России отказаться от совместной работы незаконны, заявил Песков. Каждая страна имеет право сама решать, с кем развивать торгово-экономическое сотрудничество.

Торговые партнеры РФ должны сами решать с кем им сотрудничать, попытки заставить их отказаться от работы с Россией незаконными, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами, попытки вынудить страны прекратить торговые отношения с РФ. Мы не считаем такие заявления законными"

– Дмитрий Песков

Также он прокомментировал заявление МИД Индии о том, что несмотря на требования США остановить закупки российской нефти, страна будет действовать в национальных интересах.

"Мы считаем, что суверенные страны должны иметь и имеют право самим выбирать себе торговых партнеров, партнеров по торгово-экономическому сотрудничеству"

– Дмитрий Песков

Напомним, президент США Дональд Трамп угрожает высокими пошлинами торговым партнерам России, в частности Индии, которая экспортирует российскую нефть.

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